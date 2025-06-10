"Барселона" следит за капитаном "Реал Сосьедада".

Как сообщил журналист Экрем Конур, представители "сине-гранатовых" внимательно наблюдают за Микелем Оярсабалем, которого баскский клуб будет готов продать этим летом в случае поступления выгодного предложения.

Действующий контракт 28-летнего испанского нападающего с "Реал Сосьедадом" рассчитан до конца июня 2028 года.

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В сезоне 2024/25 Микель Оярсабаль забил 22 гола и отдал 10 ассистов в 61 матче за "Реал Сосьедад" и сборную Испании во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.