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Барселона следит за капитаном Реал Сосьедада
Вариант для усиления атаки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" следит за капитаном "Реал Сосьедада".
Как сообщил журналист Экрем Конур, представители "сине-гранатовых" внимательно наблюдают за Микелем Оярсабалем, которого баскский клуб будет готов продать этим летом в случае поступления выгодного предложения.
Действующий контракт 28-летнего испанского нападающего с "Реал Сосьедадом" рассчитан до конца июня 2028 года.
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В сезоне 2024/25 Микель Оярсабаль забил 22 гола и отдал 10 ассистов в 61 матче за "Реал Сосьедад" и сборную Испании во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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