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Реал и Adidas выпустили лимитированную форму, посвящённую капитану клуба

Испания

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Реал и Adidas выпустили лимитированную форму, посвящённую капитану клуба

Фото - Real Madrid

Новина українською

"Реал" и Adidas выпустили лимитированную форму, посвящённую капитану клуба.

Мадридский клуб создал специальный выпуск "Модрич". Передняя сторона – форма сезона 2025/26. С задней стороны написана фамилия игрока, а внутри номера показаны лучшие моменты капитана в "Реале".

На данный момент хорватский полузащитник сыграл 591 матч за "Реал", в котором отметился 43-мя голами и 95-ю голевыми передачами.

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Напомним, что с июля 2025 года Модрич станет свободным агентом.

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Источник:
Madrid XTRA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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