"Реал" и Adidas выпустили лимитированную форму, посвящённую капитану клуба.

Мадридский клуб создал специальный выпуск "Модрич". Передняя сторона – форма сезона 2025/26. С задней стороны написана фамилия игрока, а внутри номера показаны лучшие моменты капитана в "Реале".

???? A special shirt to honour Luka Modrić has been launched by Real Madrid and Adidas.



It's a limited edition. ???????????? pic.twitter.com/3t91W5FVuo