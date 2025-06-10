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Реал и Adidas выпустили лимитированную форму, посвящённую капитану клуба
С уникальным дизайном
Фото - Real Madrid
"Реал" и Adidas выпустили лимитированную форму, посвящённую капитану клуба.
Мадридский клуб создал специальный выпуск "Модрич". Передняя сторона – форма сезона 2025/26. С задней стороны написана фамилия игрока, а внутри номера показаны лучшие моменты капитана в "Реале".
???? A special shirt to honour Luka Modrić has been launched by Real Madrid and Adidas.— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 9, 2025
It's a limited edition. ???????????? pic.twitter.com/3t91W5FVuo
На данный момент хорватский полузащитник сыграл 591 матч за "Реал", в котором отметился 43-мя голами и 95-ю голевыми передачами.
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Напомним, что с июля 2025 года Модрич станет свободным агентом.
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