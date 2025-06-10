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Нere we go. Голкипер Эспаньола вскоре подпишет контракт с Барселоной
Ждем официального подтверждения
https://www.transfermarkt.world/joan-garcia/profil/spieler/561613
Голкипер "Эспаньола" Жоан Гарсия станет игроком "Барселоны". Все необходимые документы для трансфера уже готовы. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Клаусула выкупа за игрока будет уплачена в ближайшие дни, и, как ожидается, переход может состояться уже на следующей неделе.
Жоан Гарсия подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт. Соглашение полностью согласовано.
Напомним, что вратарь сыграл в сезоне 2024/25 38 матчей, из них 8 отыграл на ноль, и пропустил в общей сложности 51 гол.
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