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Нere we go. Голкипер Эспаньола вскоре подпишет контракт с Барселоной

Испания

Ждем официального подтверждения

Нere we go. Голкипер Эспаньола вскоре подпишет контракт с Барселоной

https://www.transfermarkt.world/joan-garcia/profil/spieler/561613

Новина українською

Голкипер "Эспаньола" Жоан Гарсия станет игроком "Барселоны". Все необходимые документы для трансфера уже готовы. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Клаусула выкупа за игрока будет уплачена в ближайшие дни, и, как ожидается, переход может состояться уже на следующей неделе.

Жоан Гарсия подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт. Соглашение полностью согласовано.

Напомним, что вратарь сыграл в сезоне 2024/25 38 матчей, из них 8 отыграл на ноль, и пропустил в общей сложности 51 гол.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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