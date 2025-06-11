Севилья близка к назначению нового главного тренера

"Севилья" находится на финальной стадии согласования контракта с новым наставником первой команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo, отмечая, что выбранным кандидатом стал Иманоль Альгуасиль.

В испанских медиа уже давно активно обсуждаются планы Альгуасиля на следующий сезон, ведь 53-летний специалист ранее принял решение завершить свой впечатляющий период работы во главе "Реал Сосьедада". Со своей стороны "Севилья" уже длительное время проявляет серьезную заинтересованность в услугах тренера, находясь в поисках наставника, способного начать новую эру в истории клуба.

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Согласно последним сообщениям в СМИ, стороны близки к заключению соглашения сроком на два года с опцией продления еще на один. "Севилья" может объявить о назначении Альгуасиля уже в ближайшее время.

Напомним, что сезон 2024/25 "Севилья" завершила на 17 месте в турнирной таблице Ла Лиги.