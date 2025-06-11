Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итальянский гранд хочет подписать одноклубника Виктора Цыганкова
Готовят предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Наполи", действующий чемпион Италии, определил приоритетную цель на это летнее трансферное окно – Мигель Гутьеррес. Левый защитник "Жироны" стал игроком, которого неаполитанцы стремятся привлечь для усиления ключевой позиции перед сложным сезоном как во внутреннем чемпионате, так и в Европе.
Итальянский клуб уже сделал первые решительные шаги, готовя предложение на сумму около 30 миллионов евро – почти столько, сколько составляет клаусула игрока (35 миллионов).
"Реал Мадрид", который воспитал Гутьерреса и сохранил за собой 50% экономических прав при его переходе в "Жирону", также внимательно следит за развитием событий. Если трансфер состоится, мадридский клуб получит около 15 миллионов евро.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Гутьеррес провел 36 матчей за "Жирону" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- ТМ. Украина – Новая Зеландия 2:1. Обзор матча
- Canadian Shield. Новая Зеландия - Украина 1:2. Резерв выглядел лучше основы
- Новая Зеландия - Украина: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Canadian Shield
- Хаби Алонсо готов распрощаться с тремя игроками Реала
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ