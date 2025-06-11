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Итальянский гранд хочет подписать одноклубника Виктора Цыганкова

Испания

Готовят предложение

Итальянский гранд хочет подписать одноклубника Виктора Цыганкова

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Наполи", действующий чемпион Италии, определил приоритетную цель на это летнее трансферное окно – Мигель Гутьеррес. Левый защитник "Жироны" стал игроком, которого неаполитанцы стремятся привлечь для усиления ключевой позиции перед сложным сезоном как во внутреннем чемпионате, так и в Европе.

Итальянский клуб уже сделал первые решительные шаги, готовя предложение на сумму около 30 миллионов евро – почти столько, сколько составляет клаусула игрока (35 миллионов).

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"Реал Мадрид", который воспитал Гутьерреса и сохранил за собой 50% экономических прав при его переходе в "Жирону", также внимательно следит за развитием событий. Если трансфер состоится, мадридский клуб получит около 15 миллионов евро.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Гутьеррес провел 36 матчей за "Жирону" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Наполи Жирона Мигель Гутьеррес
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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