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Юный защитник Барселоны зимой отклонил предложение от нидерландского гранда

Испания

Хотел остаться в родном клубе

Юный защитник Барселоны зимой отклонил предложение от нидерландского гранда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Diario Sport, во время зимнего трансферного окна 18-летний защитник "Барселоны" Эктор Форт отклонил предложение от "Аякса".

Форт, выступающий на позиции флангового защитника, в прошлом сезоне выполнял вспомогательную роль в команде. Он оставался в тени основного дуэта фулбеков – Жуля Кунде и Алехандро Бальде, подменяя их на обоих флангах обороны. И этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание одного из самых известных клубов Европы.

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Зимой "Аякс" сделал официальное предложение по переходу защитника. Футболист поблагодарил за интерес, но решил остаться в каталонском клубе.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Форт провел 20 матчей за "Барселону" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.Лидер Марселя высказался о главном тренере команды

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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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