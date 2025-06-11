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Барселона продолжает интересоваться звездным нападающим Ливерпуля

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Каталонский гранд настаивает на его подписании

Барселона продолжает интересоваться звездным нападающим Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает интересоваться звездным нападающим "Ливерпуля" и настаивает на его подписании этим летом.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "Барселона" хочет оформить трансфер Луиса Диаса из "Ливерпуля" несмотря на то, что мерсисайдский клуб отказался от продажи 28-летнего колумбийца, который является главной целью "сине-гранатовых".

Известно, что руководство "Барсы" больше не рассматривает вариант с подписанием Нико Уильямса. Альтернативой на позицию левого вингера остается Рафаэль Леау из "Милана" и Маркус Рашфорд, который принадлежит "Манчестер Юнайтед".

Поскольку "Ливерпуль" собирается оформить рекордный трансфер Флориана Виртца из леверкузенского "Байера", им, возможно, придется продать Луиса Диаса для того, чтобы аккумулировать расходы.

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В прошлом сезоне Луис Диас забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 50 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. По версии популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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Барселона Ливерпуль Луис Диас
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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