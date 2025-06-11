Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона продолжает интересоваться звездным нападающим Ливерпуля
Каталонский гранд настаивает на его подписании
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" продолжает интересоваться звездным нападающим "Ливерпуля" и настаивает на его подписании этим летом.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, "Барселона" хочет оформить трансфер Луиса Диаса из "Ливерпуля" несмотря на то, что мерсисайдский клуб отказался от продажи 28-летнего колумбийца, который является главной целью "сине-гранатовых".
Известно, что руководство "Барсы" больше не рассматривает вариант с подписанием Нико Уильямса. Альтернативой на позицию левого вингера остается Рафаэль Леау из "Милана" и Маркус Рашфорд, который принадлежит "Манчестер Юнайтед".
Поскольку "Ливерпуль" собирается оформить рекордный трансфер Флориана Виртца из леверкузенского "Байера", им, возможно, придется продать Луиса Диаса для того, чтобы аккумулировать расходы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В прошлом сезоне Луис Диас забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 50 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. По версии популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- "Победили более сильные и высокорейтинговые". Новая Зеландия – Украина. Обзор послематчевой новозеландской прессы
- ТМ. Украина – Новая Зеландия 2:1. Обзор матча
- Кроос возвращается в Мадрид
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул