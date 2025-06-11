Хетафе выкупил опытного вингера у финалиста еврокубка

"Бетис" официально попрощался с 32-летним вингером Хуанми.

Как сообщает пресс-служба "Бетиса", "Хетафе" воспользовался опцией выкупа футболиста, которая была предусмотрена в арендном соглашении между клубами.

По информации испанских СМИ, сумма трансфера составила около 1 миллиона евро.

Хуанми защищал цвета "Бетиса" с 2019 года, и за это время отличился 31 голом и 7 результативными передачами в 120 матчах в составе андалусийцев.