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За вратарем Барселоны следят несколько испанских клубов
Также к голкиперу проявляет интерес Галатасарай
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За вратарем "Барселоны" следят несколько испанских клубов.
Как сообщает издание Diario SPORT, голкипер "сине-гранатовых" Иньяки Пенья заинтересовал "Сельту", "Валенсию", а также турецкий "Галатасарай", за который он уже выступал на правах аренды в 2022 году.
Учитывая то, что ситуация с вратарской позицией в "Барселоне" сейчас является сложной, 26-летний испанец собирается покинуть клуб. Считается, что Марк-Андре тер Штеген является еще одним голкипером, который приближается к уходу, потому что Ганси Флик не рассчитывает на него после подписания Хоана Гарсии и продления контракта с Войцехом Щенсным.
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В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 7 "сухих" игр в 23 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
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