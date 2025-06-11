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Бразильский вингер Реала передумал уходить из команды после назначения Алонсо

Испания
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Арсенал пока подождет

Бразильский вингер Реала передумал уходить из команды после назначения Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Родриго Гоэс с высокой долей вероятности останется в мадридском "Реале".

Как информирует Marca, бразильский вингер остался очень доволен методами работы нового главного тренера "сливочных" Хаби Алонсо, и хочет доказать специалисту, что достоин места в основном составе команды.

"Счастлив", - именно так Родриго подписал фото с тренировки в соцсетях.

Контракт Гоэса действует до 30 июня 2028 года с пунктом о выкупе в размере 1 млрд. евро.

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Ранее сообщалось, что "Арсенал" определил Родриго как свою цель номер один на летнее трансферное окно.

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Хаби Алонсо Арсенал (Лондон) Родриго Реал (Мадрид) Ла Лига трансфер
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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