Бразильский вингер Реала передумал уходить из команды после назначения Алонсо

Родриго Гоэс с высокой долей вероятности останется в мадридском "Реале".

Как информирует Marca, бразильский вингер остался очень доволен методами работы нового главного тренера "сливочных" Хаби Алонсо, и хочет доказать специалисту, что достоин места в основном составе команды.

"Счастлив", - именно так Родриго подписал фото с тренировки в соцсетях.

Контракт Гоэса действует до 30 июня 2028 года с пунктом о выкупе в размере 1 млрд. евро.

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