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Бразильский вингер Реала передумал уходить из команды после назначения Алонсо
Арсенал пока подождет
Getty Images/Global Images Ukraine
Родриго Гоэс с высокой долей вероятности останется в мадридском "Реале".
Как информирует Marca, бразильский вингер остался очень доволен методами работы нового главного тренера "сливочных" Хаби Алонсо, и хочет доказать специалисту, что достоин места в основном составе команды.
"Счастлив", - именно так Родриго подписал фото с тренировки в соцсетях.
Контракт Гоэса действует до 30 июня 2028 года с пунктом о выкупе в размере 1 млрд. евро.
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Ранее
FELIZ ????????⚽️ pic.twitter.com/n8QbYhveSs— Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) June 10, 2025
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