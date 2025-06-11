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Атлетико Мадрид договорился о личных условиях контракта со звездным защитником
Может вернуться домой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико Мадрид" сделал два подписания перед Клубным чемпионатом мира в США, оформив постоянные контракты для Хуана Муссо и Клемана Ленглета, которые ранее были в аренде. Однако следующим близким к подписанию игроком может стать левый защитник "Милана" Тео Эрнандес, который ранее играл в академии "Атлетико" прежде чем перейти в "Реал".
Как сообщает журналист Маттео Моретто, Эрнандес и "Атлетико" пришли к принципиальной договоренности относительно личных условий контракта. Тео стремится вернуться в свой первый клуб и настаивает на трансфере. Ранее "Милан" уже достиг соглашения с саудовским клубом "Аль-Хиляль", но Эрнандес отказался от перехода на Ближний Восток.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Тео Эрнандес провел 49 матчей за "Милан", отметившись 5 голами и 6 ассистами.
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