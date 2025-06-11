Борнмут заинтересован в подписании защитника Барселоны

"Борнмут" проявляет интерес к подписанию левого защитника "Барселоны" Жерара Мартина.

По информации Diario SPORT, "Барселона" готова рассмотреть продажу своего игрока за сумму не менее 12 миллионов евро.

"Борнмут", стремящийся укрепить свой состав, видит в Мартине потенциал для дальнейшего развития и улучшения своих позиций в Премьер-лиге.

Жерар в сезоне 2024/25 за испанский гранд сыграл 42 матча, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.