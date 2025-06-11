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Борнмут заинтересован в подписании защитника Барселоны
Клуб оценивает своего игрока в 12 млн евро
Тransfermarkt
"Борнмут" проявляет интерес к подписанию левого защитника "Барселоны" Жерара Мартина.
По информации Diario SPORT, "Барселона" готова рассмотреть продажу своего игрока за сумму не менее 12 миллионов евро.
"Борнмут", стремящийся укрепить свой состав, видит в Мартине потенциал для дальнейшего развития и улучшения своих позиций в Премьер-лиге.
Жерар в сезоне 2024/25 за испанский гранд сыграл 42 матча, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
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Источник:Diario SPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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