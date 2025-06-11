  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Борнмут заинтересован в подписании защитника Барселоны

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борнмут заинтересован в подписании защитника Барселоны

Испания

Клуб оценивает своего игрока в 12 млн евро

Борнмут заинтересован в подписании защитника Барселоны

Тransfermarkt

Новина українською

"Борнмут" проявляет интерес к подписанию левого защитника "Барселоны" Жерара Мартина.

По информации Diario SPORT, "Барселона" готова рассмотреть продажу своего игрока за сумму не менее 12 миллионов евро.

"Борнмут", стремящийся укрепить свой состав, видит в Мартине потенциал для дальнейшего развития и улучшения своих позиций в Премьер-лиге.

Жерар в сезоне 2024/25 за испанский гранд сыграл 42 матча, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Читайте такжеЗа вратарем Барселоны следят несколько испанских клубов
По теме
yellow-arrow
Байер добавил в список целей на лето перспективного центрбека Севильи
yellow-arrow
Бразильский вингер Реала передумал уходить из команды после назначения Алонсо
yellow-arrow
Атлетико Мадрид договорился о личных условиях контракта со звездным защитником
Барселона Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости