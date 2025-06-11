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Байер добавил в список целей на лето перспективного центрбека Севильи

Испания

В клубе занимаются поиском замены Джонатану Та

Байер добавил в список целей на лето перспективного центрбека Севильи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Леверкузенский "Байер" добавил в свой список целей перспективного центрального защитника "Севильи".

По эксклюзивной информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "фармацевтов" рассматривает вариант с подписанием Лоика Баде. Также в их шортлисте находится защитник "Ливерпуля" Джарелл Кванса.

Отмечается, что в клубе занимаются активным поиском замены Джонатану Та, который недавно перешел в "Баварию".

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В сезоне 2024/25 Лоик Баде провел 33 матча за "Севилью" во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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