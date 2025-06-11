Ганси Флик назвал 5 игроков, которые должны покинуть Барселону летом

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик назвал 5 игроков, которые должны покинуть клуб этим летом. Одной из главных задач руководства является уменьшение расходов на зарплаты игрокам, а также финансирование новых подписаний на сезон 2025/26.

Как сообщает издание Fichajes, уже в ближайшее время клуб должен покинуть Ансу Фати, на которого в "Барселоне" больше не рассчитывают. Ожидается, что 22-летний испанский нападающий присоединится к "Монако". Также в планы Ганси Флика не входит Пабло Торре, поэтому его уход считается наиболее вероятным этим летом.

Будущее двух вратарей клуба Иньяки Пеньи и Марка-Андре тер Штегена пока остается неопределенным, поэтому они тоже могут покинуть команду ради игровой практики. Кроме того, клуб не исключает возможность прекращения сотрудничества с Андреасом Кристенсеном или Рональдом Араухо, если им поступит соответствующее трансферное предложение.

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Напомним, что "Барселона" не участвует в КЧМ-2025, поэтому их подготовка к следующему сезону начнется с тура по Японии уже в июле. Позже каталонская команда отправится в Южную Корею, чтобы провести две товарищеские игры.