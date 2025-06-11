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Сенсационный финалист Лиги конференций планирует продлить контракт с главным тренером команды

Испания

Под его руководством клуб демонстрирует отличные результаты

Сенсационный финалист Лиги конференций планирует продлить контракт с главным тренером команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сенсационный финалист Лиги конференций планирует продлить контракт с главным тренером команды.

Как сообщает издание Fichajes, руководство "Бетиса" собирается предложить Мануэлю Пеллегрини долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано до конца июня 2028 года. В клубе царит оптимизм относительно продолжения сотрудничества с 71-летним чилийским специалистом.

Отмечается, что в последнее время Пеллегрини получал предложения от клубов Саудовской Аравии и Южной Америки, но Пеллегрини решил остаться в "Бетисе". Его текущее соглашение с андалусийским клубом действует до конца сезона 2025/26.

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Напомним, что Мануэль Пеллегрини возглавил "Бетис" в 2020 году. В сезоне 2021/22 он выиграл с клубом Кубок Испании.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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