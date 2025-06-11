Вингер Барселоны готовится к переходу в Монако, но клубы не пришли к соглашению по одной ключевой детали

Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати вернется из отпуска, чтобы завершить свой переход на правах аренды в "Монако".

Однако клубы до сих пор не пришли к соглашению по одной ключевой детали: "Барселона" настаивает на включении обязательной опции выкупа, тогда как "Монако" стремится, чтобы она была необязательной.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Фати отыграл только 298 минут за "Барселону" во всех турнирах.