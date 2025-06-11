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Вингер Барселоны готовится к переходу в Монако, но клубы не пришли к соглашению по одной ключевой детали

Испания

Ждем, что решит испанский гранд

Вингер Барселоны готовится к переходу в Монако, но клубы не пришли к соглашению по одной ключевой детали

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати вернется из отпуска, чтобы завершить свой переход на правах аренды в "Монако".

Однако клубы до сих пор не пришли к соглашению по одной ключевой детали: "Барселона" настаивает на включении обязательной опции выкупа, тогда как "Монако" стремится, чтобы она была необязательной.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Фати отыграл только 298 минут за "Барселону" во всех турнирах.

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Барселона Монако Ансу Фати
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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