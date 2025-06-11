Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона планирует продлить контракт со своим хавбеком, но есть нюанс
Между сторонами продолжаются переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Барселоны" имеет четкий план относительно будущего молодого полузащитника Пабло Торре.
Клуб намерен продлить его контракт, который сейчас действует до 2026 года, а затем отправить его в аренду или продать с правом выкупа. Переговоры с агентом игрока уже начались.
Добавим, что Пабло в сезоне 2024/25 сыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Металлист 1925 выбрал фаворита на пост главного тренера - Источник
- Рух объявил о назначении главного тренера
- Канада не сумела обыграть Кот-д'Ивуар после победы над Украиной. Итоговая таблица Canadian Schield
- Кроос возвращается в Мадрид
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000