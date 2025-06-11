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Барселона планирует продлить контракт со своим хавбеком, но есть нюанс

Испания

Между сторонами продолжаются переговоры

Барселона планирует продлить контракт со своим хавбеком, но есть нюанс

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Барселоны" имеет четкий план относительно будущего молодого полузащитника Пабло Торре.

Клуб намерен продлить его контракт, который сейчас действует до 2026 года, а затем отправить его в аренду или продать с правом выкупа. Переговоры с агентом игрока уже начались.

Добавим, что Пабло в сезоне 2024/25 сыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Барселона Пабло Торре
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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