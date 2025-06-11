Барселона планирует продлить контракт со своим хавбеком, но есть нюанс

Руководство "Барселоны" имеет четкий план относительно будущего молодого полузащитника Пабло Торре.

Клуб намерен продлить его контракт, который сейчас действует до 2026 года, а затем отправить его в аренду или продать с правом выкупа. Переговоры с агентом игрока уже начались.

Добавим, что Пабло в сезоне 2024/25 сыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.