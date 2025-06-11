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Разборки с бывшим бизнес-партнером и агентом. Левандовский примет участие в судебном заседании
Спор Левандовского и Кухарского
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский вернулся на родину для участия в судебном заседании.
Как сообщают Sport.PL и Sport, спор касается его отношений с бывшим бизнес-партнером и агентом Цезарем Кухарским, а также продажи акций "RL Management".
Кухарский ожидал получить значительную комиссию от продажи своих акций, зато Левандовский обвинил его в шантаже – именно это дело рассматривается в польском суде.
Среди доказательств по делу фигурирует 3,5-часовая запись разговора между двумя сторонами, где Кухарский обвиняет Левандовского в финансовом мошенничестве, а Роберт намекает на причастность Цезария к отмыванию денег.
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