Разборки с бывшим бизнес-партнером и агентом. Левандовский примет участие в судебном заседании

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский вернулся на родину для участия в судебном заседании.

Как сообщают Sport.PL и Sport, спор касается его отношений с бывшим бизнес-партнером и агентом Цезарем Кухарским, а также продажи акций "RL Management".

Кухарский ожидал получить значительную комиссию от продажи своих акций, зато Левандовский обвинил его в шантаже – именно это дело рассматривается в польском суде.

Среди доказательств по делу фигурирует 3,5-часовая запись разговора между двумя сторонами, где Кухарский обвиняет Левандовского в финансовом мошенничестве, а Роберт намекает на причастность Цезария к отмыванию денег.