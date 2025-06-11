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Разборки с бывшим бизнес-партнером и агентом. Левандовский примет участие в судебном заседании

Испания

Спор Левандовского и Кухарского

Разборки с бывшим бизнес-партнером и агентом. Левандовский примет участие в судебном заседании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский вернулся на родину для участия в судебном заседании.

Как сообщают Sport.PL и Sport, спор касается его отношений с бывшим бизнес-партнером и агентом Цезарем Кухарским, а также продажи акций "RL Management".

Кухарский ожидал получить значительную комиссию от продажи своих акций, зато Левандовский обвинил его в шантаже – именно это дело рассматривается в польском суде.

Среди доказательств по делу фигурирует 3,5-часовая запись разговора между двумя сторонами, где Кухарский обвиняет Левандовского в финансовом мошенничестве, а Роберт намекает на причастность Цезария к отмыванию денег.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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