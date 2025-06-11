  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Талант Ривер Плейт прошел медицинское обследование как новый игрок Реала - Романо

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Талант Ривер Плейт прошел медицинское обследование как новый игрок Реала - Романо

Испания

Подписание контракта состоится в ближайшее время

Талант Ривер Плейт прошел медицинское обследование как новый игрок Реала - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Молодой талант Франко Мастантуоно прошел медицинское обследование как новый игрок мадридского "Реала". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Ожидается, что официальный контракт до июня 2031 года будет подписан в ближайшее время.

Мастантуоно, который сейчас выступает за "Ривер Плейт", сыграет за свою текущую команду на Клубном чемпионате мира, а уже после этого, с августа, присоединится к мадридскому "Реалу".

В текущем сезоне Франко забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 19 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.

Читайте такжеКлубный Чемпионат Мира-2025. Все, что нужно знать о истории турнира
По теме
yellow-arrow
Разборки с бывшим бизнес-партнером и агентом. Левандовский примет участие в судебном заседании
yellow-arrow
Барселона планирует продлить контракт со своим хавбеком, но есть нюанс
yellow-arrow
Звёздный футболист сборной Испании готов перейти в немецкий гранд, – Плеттенберг
Реал (Мадрид) Ривер Плейт Франко Мастантуоно
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости