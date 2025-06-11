Талант Ривер Плейт прошел медицинское обследование как новый игрок Реала - Романо

Молодой талант Франко Мастантуоно прошел медицинское обследование как новый игрок мадридского "Реала". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Ожидается, что официальный контракт до июня 2031 года будет подписан в ближайшее время.

Мастантуоно, который сейчас выступает за "Ривер Плейт", сыграет за свою текущую команду на Клубном чемпионате мира, а уже после этого, с августа, присоединится к мадридскому "Реалу".

В текущем сезоне Франко забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 19 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.