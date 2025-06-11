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Реал назвал дату представления нового левого защитника клуба

Испания

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Реал назвал дату представления нового левого защитника клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" назвал дату представления нового левого защитника клуба.

Сайт "королевского клуба" сообщил, что презентация Трента Александера-Арнольда состоится 12 июня в 13:30 по киевскому времени.

Сначала английский футболист подпишет контракт с клубом, а после выступит на презентации.

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Напомним, что Трент Александер-Арнольд присоединился к "Реалу" из "Ливерпуля" за 10 млн евро за досрочный трансфер. Это связано с участием мадридской команды на клубном Чемпионате мира.

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Реал (Мадрид) Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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