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Реал назвал дату представления нового левого защитника клуба
Ждать осталось недолго
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" назвал дату представления нового левого защитника клуба.
Сайт "королевского клуба" сообщил, что презентация Трента Александера-Арнольда состоится 12 июня в 13:30 по киевскому времени.
Сначала английский футболист подпишет контракт с клубом, а после выступит на презентации.
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Напомним, что Трент Александер-Арнольд присоединился к "Реалу" из "Ливерпуля" за 10 млн евро за досрочный трансфер. Это связано с участием мадридской команды на клубном Чемпионате мира.
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Источник:Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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