"Реал" назвал дату представления нового левого защитника клуба.

Сайт "королевского клуба" сообщил, что презентация Трента Александера-Арнольда состоится 12 июня в 13:30 по киевскому времени.

Сначала английский футболист подпишет контракт с клубом, а после выступит на презентации.

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Напомним, что Трент Александер-Арнольд присоединился к "Реалу" из "Ливерпуля" за 10 млн евро за досрочный трансфер. Это связано с участием мадридской команды на клубном Чемпионате мира.