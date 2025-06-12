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40-летний экс-игрок Арсенала вывел Овьедо в финал плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу

Испания
Обновлено

Забил через 3 минуты после выхода на поле

40-летний экс-игрок Арсенала вывел Овьедо в финал плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу

Фото - ФК Ов'єдо / автор невідомий

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В ответном матче ½ стыковых поединков за право выступать в Примере "Реал" (Овьедо) и "Альмерия" не определили сильнейшего (1:1). В первой встрече "королевский клуб" победил на выезде 2:1, поэтому домашней ничьей оказалось достаточно для продолжения борьбы.

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Отметим, что хозяева проигрывали, но в начале второго тайма забил Санти Касорла. Полузащитнику, который провел более 250 поединков в составе "Вильярреала", уже 40 лет.

Он выступает в клубе с лета 2023 года. С того времени футболист появлялся на поле в 60 встречах и оформил 13 результативных действий.

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Санти Касорла Реал (Овьедо) Альмерия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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