40-летний экс-игрок Арсенала вывел Овьедо в финал плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу

В ответном матче ½ стыковых поединков за право выступать в Примере "Реал" (Овьедо) и "Альмерия" не определили сильнейшего (1:1). В первой встрече "королевский клуб" победил на выезде 2:1, поэтому домашней ничьей оказалось достаточно для продолжения борьбы.

Отметим, что хозяева проигрывали, но в начале второго тайма забил Санти Касорла. Полузащитнику, который провел более 250 поединков в составе "Вильярреала", уже 40 лет.

Он выступает в клубе с лета 2023 года. С того времени футболист появлялся на поле в 60 встречах и оформил 13 результативных действий.