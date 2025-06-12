Испанский клуб хочет подписать действующего чемпиона АПЛ

Как сообщает издание Fichajes, "Реал Бетис" обратил внимание на Федерико Кьезу, которому не удалось закрепиться в "Ливерпуле". Мануэль Пеллегрини якобы уже дал согласие на возможную аренду, будучи убежденным, что Кьеза идеально впишется в его атакующую схему.

Итальянский вингер, прибывший на "Энфилд" с большими ожиданиями из "Ювентуса", не сумел проявить себя в АПЛ, поэтому "Ливерпуль" готов расстаться с ним этим летом.

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"Бетис" выглядит привлекательным вариантом для нападающего. Кроме климата и стиля жизни, Кьезу привлекает спортивный проект под руководством Пеллегрини и возможность получить игровое время в лиге, которая высоко ценит атакующий талант. Андалузский клуб ищет формулу, которая позволит заключить аренду на приемлемых финансовых условиях, с возможностью включения опции выкупа.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Кьеза отыграл за "Ливерпуль" лишь 466 минут во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.