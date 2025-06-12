Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Испанский клуб хочет подписать действующего чемпиона АПЛ
Является одним из главных кандидатов на выход
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Реал Бетис" обратил внимание на Федерико Кьезу, которому не удалось закрепиться в "Ливерпуле". Мануэль Пеллегрини якобы уже дал согласие на возможную аренду, будучи убежденным, что Кьеза идеально впишется в его атакующую схему.
Итальянский вингер, прибывший на "Энфилд" с большими ожиданиями из "Ювентуса", не сумел проявить себя в АПЛ, поэтому "Ливерпуль" готов расстаться с ним этим летом.
"Бетис" выглядит привлекательным вариантом для нападающего. Кроме климата и стиля жизни, Кьезу привлекает спортивный проект под руководством Пеллегрини и возможность получить игровое время в лиге, которая высоко ценит атакующий талант. Андалузский клуб ищет формулу, которая позволит заключить аренду на приемлемых финансовых условиях, с возможностью включения опции выкупа.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Кьеза отыграл за "Ливерпуль" лишь 466 минут во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Претенденты есть. Кривбасс выставил ценник на лучшего бомбардира
- Турки выставили Шахтеру ценник на голкипера сборной
- Проблемная позиция. Карпаты близки к подписанию голкипера из УПЛ
- Барселона ставит ультиматум на трансфер Фати
- Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ