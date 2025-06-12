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Экс-клуб Лунина приблизился к выходу в Ла Лигу. Овьедо – Альмерия 1:1. Видеообзор матча

Испания
Обновлено

Остался один шаг

Экс-клуб Лунина приблизился к выходу в Ла Лигу. Овьедо – Альмерия 1:1. Видеообзор матча

EFE

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Овьедо" сыграл вничью с "Альмерией" в ответном матче полуфинала плей-офф за выход в Ла Лигу.

Благодаря победе в первой игре (2:1) в финал плей-офф вышел экс-клуб Андрея Лунина, где сыграет с сильнейшим в паре "Мирандес"/"Расинг".

Стоит отметить, что в составе "Овьедо" забил 40-летний бывший полузащитник "Арсенала" и "Вильярреала" Санти Касорла.

Сегунда. Плей-офф, полуфинал. Ответный матч

Овьедо – Альмерия 1:1 (первый поединок – 2:1)

Голы: Касорла, 49 – Мелеро, 24 (пен)

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