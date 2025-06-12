Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-клуб Лунина приблизился к выходу в Ла Лигу. Овьедо – Альмерия 1:1. Видеообзор матча
Остался один шаг
EFE
"Овьедо" сыграл вничью с "Альмерией" в ответном матче полуфинала плей-офф за выход в Ла Лигу.
Благодаря победе в первой игре (2:1) в финал плей-офф вышел экс-клуб Андрея Лунина, где сыграет с сильнейшим в паре "Мирандес"/"Расинг".
Стоит отметить, что в составе "Овьедо" забил 40-летний бывший полузащитник "Арсенала" и "Вильярреала" Санти Касорла.
Сегунда. Плей-офф, полуфинал. Ответный матч
Овьедо – Альмерия 1:1 (первый поединок – 2:1)
Голы: Касорла, 49 – Мелеро, 24 (пен)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Претенденты есть. Кривбасс выставил ценник на лучшего бомбардира
- Проблемная позиция. Карпаты близки к подписанию голкипера из УПЛ
- Барса готова продать молодого испанца
- Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000