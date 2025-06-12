"Атлетико" представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26.

Мадридский клуб сохранил традиции. Красные полосы пересекаются с белыми. Воротник футболки сделан в винтажном дизайне.

"Следуя самому классическому рисунку в нашей истории, футболка имеет пять вертикальных красных полос, перемежающихся с четырьмя белыми, и белый воротник с винтажным дизайном, который добавляет отличительный штрих. Герб также имеет желтый контур, который повышает его видимость в общем облике команды.

Комплект дополняют брюки и носки насыщенного синего цвета, создающие современный и сбалансированный контраст, соединяющий традиции и современность", - написал клуб.