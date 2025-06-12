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Атлетико представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26
Соблюдают традиции
Фото - Atletico Madrid
"Атлетико" представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26.
Мадридский клуб сохранил традиции. Красные полосы пересекаются с белыми. Воротник футболки сделан в винтажном дизайне.
"Следуя самому классическому рисунку в нашей истории, футболка имеет пять вертикальных красных полос, перемежающихся с четырьмя белыми, и белый воротник с винтажным дизайном, который добавляет отличительный штрих. Герб также имеет желтый контур, который повышает его видимость в общем облике команды.
Комплект дополняют брюки и носки насыщенного синего цвета, создающие современный и сбалансированный контраст, соединяющий традиции и современность", - написал клуб.
"Атлетико" показали фотографии новой формы:
Primera equipación 25/26, ¡ya disponible!— Atlético de Madrid (@Atleti) June 12, 2025
???? https://t.co/qNVXpuYWBl pic.twitter.com/l6yZnJodiX
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Напомним, что "Атлетико" сыграет на клубном чемпионате мира 2025 в группе с "ПСЖ", "Ботафого" и "Сиэтлом".
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