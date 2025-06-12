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Атлетико представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26

Испания

Соблюдают традиции

Атлетико представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26

Фото - Atletico Madrid

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"Атлетико" представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26.

Мадридский клуб сохранил традиции. Красные полосы пересекаются с белыми. Воротник футболки сделан в винтажном дизайне.

"Следуя самому классическому рисунку в нашей истории, футболка имеет пять вертикальных красных полос, перемежающихся с четырьмя белыми, и белый воротник с винтажным дизайном, который добавляет отличительный штрих. Герб также имеет желтый контур, который повышает его видимость в общем облике команды.

Комплект дополняют брюки и носки насыщенного синего цвета, создающие современный и сбалансированный контраст, соединяющий традиции и современность", - написал клуб.

"Атлетико" показали фотографии новой формы:

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Напомним, что "Атлетико" сыграет на клубном чемпионате мира 2025 в группе с "ПСЖ", "Ботафого" и "Сиэтлом".

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Источник:
Atletico Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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