  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона активизировала усилия в поиске нового защитника

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона активизировала усилия в поиске нового защитника

Испания

Но сперва надо продать своего

Барселона активизировала усилия в поиске нового защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Diario Sport, "Барселона" активизировала усилия по поиску нового левого защитника. Ранее появлялась информация о том, что Жерар Мартин может перейти в АПЛ. "Барселона" готова продать левого защитника, и в случае трансфера клуб планирует сразу найти ему замену.

Читайте такжеБорнмут заинтересован в подписании защитника Барселоны

На этом этапе главным вариантом считается Алехандро Гримальдо – воспитанник "Ла Масии", который блестяще выступает за "Байер". Но поскольку Хаби Алонсо покинул команду ради "Реала", Гримальдо также может покинуть немецкий клуб.

Сообщается, что клаусула испанца составляет всего 15 миллионов евро. Однако пока маловероятно, что "Барселона" действительно сделает решительный шаг в этом направлении, если только не будет продан Мартин.

Читайте такжеРазборки с бывшим бизнес-партнером и агентом. Левандовский примет участие в судебном заседании

Добавим, что в сезоне 2024/25 Гримальдо провел 48 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 13 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Вильярреал ведет переговоры по трансферу полузащитника ПСЖ
yellow-arrow
Под таким номером выступала Легенда. Реал представил нового правого защитника клуба
yellow-arrow
Атлетико представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26
Барселона Байер (Леверкузен) Алехандро Гримальдо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Barcelinius (earthman)
12.06.2025 в 13:48
Когда читаешь про трансферную политику Барсы становится стыдно и гадостно на душе, до того она дебильная. Это, какая-то непрекращающаяся бредятина, граничащая с безумием. Это даже не хитрожопость, ибо ничего хитрожопого там нет, как казалось бы на первый взгляд. Это просто курам на смех. И этот долбоепизм не прекращается... (редакции должно понравиться)
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
12.06.2025 в 13:48
Когда читаешь про трансферную политику Барсы становится стыдно и гадостно на душе, до того она дебильная. Это, какая-то непрекращающаяся бредятина, граничащая с безумием. Это даже не хитрожопость, ибо ничего хитрожопого там нет, как казалось бы на первый взгляд. Это просто курам на смех. И этот долбоепизм не прекращается... (редакции должно понравиться)
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости