Барселона активизировала усилия в поиске нового защитника

Как сообщает издание Diario Sport, "Барселона" активизировала усилия по поиску нового левого защитника. Ранее появлялась информация о том, что Жерар Мартин может перейти в АПЛ. "Барселона" готова продать левого защитника, и в случае трансфера клуб планирует сразу найти ему замену.

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На этом этапе главным вариантом считается Алехандро Гримальдо – воспитанник "Ла Масии", который блестяще выступает за "Байер". Но поскольку Хаби Алонсо покинул команду ради "Реала", Гримальдо также может покинуть немецкий клуб.

Сообщается, что клаусула испанца составляет всего 15 миллионов евро. Однако пока маловероятно, что "Барселона" действительно сделает решительный шаг в этом направлении, если только не будет продан Мартин.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Гримальдо провел 48 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 13 ассистов.