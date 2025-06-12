Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона активизировала усилия в поиске нового защитника
Но сперва надо продать своего
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Diario Sport, "Барселона" активизировала усилия по поиску нового левого защитника. Ранее появлялась информация о том, что Жерар Мартин может перейти в АПЛ. "Барселона" готова продать левого защитника, и в случае трансфера клуб планирует сразу найти ему замену.
На этом этапе главным вариантом считается Алехандро Гримальдо – воспитанник "Ла Масии", который блестяще выступает за "Байер". Но поскольку Хаби Алонсо покинул команду ради "Реала", Гримальдо также может покинуть немецкий клуб.
Сообщается, что клаусула испанца составляет всего 15 миллионов евро. Однако пока маловероятно, что "Барселона" действительно сделает решительный шаг в этом направлении, если только не будет продан Мартин.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Гримальдо провел 48 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 13 ассистов.
Популярное сейчас
- Легенда Шахтера получил тренерскую лицензию категории A
- Процент от перепродажи Забарного для Динамо – основное препятствие для быстрой сделки с ПСЖ, – инсайд
- Претенденты есть. Кривбасс выставил ценник на лучшего бомбардира
- Ганси Флик назвал 5 игроков, которые должны покинуть Барселону летом
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле
Комментарии 1