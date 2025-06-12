Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Под таким номером выступала Легенда. Реал представил нового правого защитника клуба
Всё из-за правил Ла Лиги
Фото - Real Madrid
"Реал" представил нового правого защитника клуба.
Трент Александер-Арнольд официально стал игроком "Реала". Контракт подписан до 2031 года.
Сообщается, что правый защитник выступит в "Реале" под 12-м номером. Под ним выступал Марсело (2006/07 – 2021/22), а последним игроком, носившим эту футболку, был Камавинга (2022/23 – 2023/24).
После подписания Александр-Арнольд получил копию стадиона, часы и футболку со своим именем и нагрудным номером 12.
???? Trent is happy. ???? pic.twitter.com/75mkHOXWXU— Madrid Zone (@theMadridZone) June 12, 2025
Трент выступал в "Ливерпуле" под номером 66, но ранее он выступал под номерами 18, 17 и 15 в Ливерпуле U19, которые выступали в Молодёжной Лиге Чемпионов. Также защитник был с номером 2 во время выступлений за молодёжные команды "Ливерпуля" в Англии.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Трент присоединился к "Реалу" из "Ливерпуля" за 10 млн евро.
Популярное сейчас
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Старые проблемы, новые лица... Послевкусие от выступлений Украины на Canadian Shield
- Процент от перепродажи Забарного для Динамо – основное препятствие для быстрой сделки с ПСЖ, – инсайд
- Хаби Алонсо готов распрощаться с тремя игроками Реала
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул