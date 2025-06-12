Под таким номером выступала Легенда. Реал представил нового правого защитника клуба

"Реал" представил нового правого защитника клуба.

Трент Александер-Арнольд официально стал игроком "Реала". Контракт подписан до 2031 года.

Сообщается, что правый защитник выступит в "Реале" под 12-м номером. Под ним выступал Марсело (2006/07 – 2021/22), а последним игроком, носившим эту футболку, был Камавинга (2022/23 – 2023/24).

После подписания Александр-Арнольд получил копию стадиона, часы и футболку со своим именем и нагрудным номером 12.

Трент выступал в "Ливерпуле" под номером 66, но ранее он выступал под номерами 18, 17 и 15 в Ливерпуле U19, которые выступали в Молодёжной Лиге Чемпионов. Также защитник был с номером 2 во время выступлений за молодёжные команды "Ливерпуля" в Англии.

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Напомним, что Трент присоединился к "Реалу" из "Ливерпуля" за 10 млн евро.