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Вильярреал ведет переговоры по трансферу полузащитника ПСЖ

Испания

Провел сезон в аренде

Вильярреал ведет переговоры по трансферу полузащитника ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее 28-летнего Карлоса Солера не связано с "Вест Хэмом", который решил не выкупать игрока после завершения его аренды. Однако и в "Пари Сен-Жермен" на испанца больше не рассчитывают.

Солер, как и Рандаль Коло Муани, Норди Мукиеле, Ренату Саншеш, Милан Шкриньяр и другие, вернутся в состав "ПСЖ" этим летом после завершения своих аренд. Однако ни один из игроков, которые провели сезон 2024/25 в аренде, не имеет будущего в клубе.

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В связи с этим парижане пытаются продать Солера. Полузащитника уже связывают с возвращением в родную Испанию. По информации L'Équipe, "Вильярреал" ведет переговоры о его переходе. Рассматриваются два варианта: аренда с правом выкупа или полноценный трансфер.

В сезоне 2024/25 Солер провел 33 матча за "Вест Хэм" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Вильярреал Пари Сен-Жермен Карлос Солер
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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