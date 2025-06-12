Александер-Арнольд высказался о переходе в Реал: Я хотел быть частью этой истории

Новичок мадридского "Реала" Трент Александер-Арнольд поделился эмоциями от присоединения к клубу.

По словам английского футболиста, он всегда восхищался игроками клуба и трофеями команды. Футболист хотел быть частью истории.

"Этого дня я ждал очень долго. Быть здесь — это две мечты, впереди много работы, и я с нетерпением жду начала.

Когда я говорю, что долго ждал, имею в виду пару недель, а не годы. Я очень рад быть здесь. Очень уважаю "Реал Мадрид", и я всегда восхищался его игроками и их трофеями. Я вырос, наблюдая, как "Реал Мадрид" побеждает. Я хотел быть частью этой истории.

Это команда, настроенная на завоевание титулов, и мы едем в Соединенные Штаты, чтобы сыграть на чемпионате мира", - сказал Трент.