Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья потерпела неудачу в попытке назначить нового тренера
Основной кандидат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" уже некоторое время находится в поисках нового наставника для первой команды. Они проявляли серьезный интерес к Иманолю Альгуасилю, но журналист Маттео Моретто сообщил, что бывший наставник "Реал Сосьедада" не возглавит "Севилью" в следующем сезоне.
В последние дни испанские СМИ писали, что он близок к подписанию контракта с "нервионцами" на два года с опцией продления еще на один. Но, похоже, что после слов Моретто болельщиков "Севильи" ждет разочарованием, и Альгуасиль отправится работать в другое место.
Напомним, что сезон 2024/25 "Севилья" завершила на 17 месте в турнирной таблице Ла Лиги.
Популярное сейчас
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- Победа за Левандовским. Главный тренер сборной Польши ушел в отставку
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Ганси Флик назвал 5 игроков, которые должны покинуть Барселону летом
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул