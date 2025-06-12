Севилья потерпела неудачу в попытке назначить нового тренера

"Севилья" уже некоторое время находится в поисках нового наставника для первой команды. Они проявляли серьезный интерес к Иманолю Альгуасилю, но журналист Маттео Моретто сообщил, что бывший наставник "Реал Сосьедада" не возглавит "Севилью" в следующем сезоне.

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В последние дни испанские СМИ писали, что он близок к подписанию контракта с "нервионцами" на два года с опцией продления еще на один. Но, похоже, что после слов Моретто болельщиков "Севильи" ждет разочарованием, и Альгуасиль отправится работать в другое место.

Напомним, что сезон 2024/25 "Севилья" завершила на 17 месте в турнирной таблице Ла Лиги.