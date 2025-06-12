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Валенсия продлила контракт с опытным защитником
Еще на пару лет
Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" продолжит сотрудничество с правым защитником Димитри Фулькье.
Стороны продлили контракт на следующие два сезона - до лета 2027 года. Другие детали сделки неизвестны.
Фулькье выступает за "Валенсию" с 2021 года. За этот период 32-летний футболист провел в составе "летучих мышей" 137 матча, в которых отдал 4 результативных передачи.
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COMUNICADO OFICIAL | @Foulquier971— Valencia CF (@valenciacf) June 12, 2025
???? https://t.co/n6eYuguTnM#Foulquier2027#ADNVCF pic.twitter.com/tsNMtUWP4C
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