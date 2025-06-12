Валенсия продлила контракт с опытным защитником

"Валенсия" продолжит сотрудничество с правым защитником Димитри Фулькье.

Стороны продлили контракт на следующие два сезона - до лета 2027 года. Другие детали сделки неизвестны.

Фулькье выступает за "Валенсию" с 2021 года. За этот период 32-летний футболист провел в составе "летучих мышей" 137 матча, в которых отдал 4 результативных передачи.



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