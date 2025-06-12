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Новый правый защитник Реала об уходе из Ливерпуля: Это было непростое решение

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Новый правый защитник Реала об уходе из Ливерпуля: Это было непростое решение

Фото - Real Madrid

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Новый правый защитник "Реала" высказался об уходе из "Ливерпуля".

По словам Александера-Арнольда, он принял правильное решение и ушёл бы из "Ливерпуля" только в "Реал".

"Я давно знал, что если когда-нибудь уйду из "Ливерпуля", то только в "Реал Мадрид". Это был бы единственный клуб для меня.

Наступает момент, когда нужно принять решение: уйти или остаться. Это было непростое решение.

Я так долго был там, был частью этого. Но в конце концов нужно принять решение, и, на мой взгляд, я принял правильное решение, и я очень рад этому". – заявил защитник.

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Напомним, что "Реал" купил Александера-Арнольда у "Ливерпуля" за 10 млн евро. Игрока испанский клуб представил 12 июня.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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