Новый правый защитник Реала об уходе из Ливерпуля: Это было непростое решение

Новый правый защитник "Реала" высказался об уходе из "Ливерпуля".

По словам Александера-Арнольда, он принял правильное решение и ушёл бы из "Ливерпуля" только в "Реал".

"Я давно знал, что если когда-нибудь уйду из "Ливерпуля", то только в "Реал Мадрид". Это был бы единственный клуб для меня.

Наступает момент, когда нужно принять решение: уйти или остаться. Это было непростое решение.

Я так долго был там, был частью этого. Но в конце концов нужно принять решение, и, на мой взгляд, я принял правильное решение, и я очень рад этому". – заявил защитник.