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Новый правый защитник Реала об уходе из Ливерпуля: Это было непростое решение
Понимаем…
Фото - Real Madrid
Новый правый защитник "Реала" высказался об уходе из "Ливерпуля".
По словам Александера-Арнольда, он принял правильное решение и ушёл бы из "Ливерпуля" только в "Реал".
"Я давно знал, что если когда-нибудь уйду из "Ливерпуля", то только в "Реал Мадрид". Это был бы единственный клуб для меня.
Наступает момент, когда нужно принять решение: уйти или остаться. Это было непростое решение.
Я так долго был там, был частью этого. Но в конце концов нужно принять решение, и, на мой взгляд, я принял правильное решение, и я очень рад этому". – заявил защитник.
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Напомним, что "Реал" купил Александера-Арнольда у "Ливерпуля" за 10 млн евро. Игрока испанский клуб представил 12 июня.
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