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Нападающий Атлетико Мадрид поделился ожиданиями от Клубного чемпионата мира
Альварес готов к борьбе за Клубный чемпионат мира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Атлетико Мадрид" Хулиан Альварес поделился своими эмоциями и ожиданиями накануне участия команды в Клубном чемпионате мира.
"Я играю в одном из лучших клубов мира. Участие в Клубном чемпионате мира, представление Ла Лиги и моей команды — это что-то особенное. Наша цель — соревноваться и побеждать. Мы знаем, что это будет тяжелый турнир, но мы подготовились к нему", — сказал Альварес.
Напомним, что "Атлетико" 15 июня сыграет против "ПСЖ" в рамках первого тура группового этапа КЧС.
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