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Нападающий Атлетико Мадрид поделился ожиданиями от Клубного чемпионата мира

Испания

Альварес готов к борьбе за Клубный чемпионат мира

Нападающий Атлетико Мадрид поделился ожиданиями от Клубного чемпионата мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Атлетико Мадрид" Хулиан Альварес поделился своими эмоциями и ожиданиями накануне участия команды в Клубном чемпионате мира.

"Я играю в одном из лучших клубов мира. Участие в Клубном чемпионате мира, представление Ла Лиги и моей команды — это что-то особенное. Наша цель — соревноваться и побеждать. Мы знаем, что это будет тяжелый турнир, но мы подготовились к нему", — сказал Альварес.

Напомним, что "Атлетико" 15 июня сыграет против "ПСЖ" в рамках первого тура группового этапа КЧС.

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Атлетико (Мадрид) Хулиан Альварес
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Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Екатерина Власова
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