Нападающий Атлетико Мадрид поделился ожиданиями от Клубного чемпионата мира

Нападающий "Атлетико Мадрид" Хулиан Альварес поделился своими эмоциями и ожиданиями накануне участия команды в Клубном чемпионате мира.

"Я играю в одном из лучших клубов мира. Участие в Клубном чемпионате мира, представление Ла Лиги и моей команды — это что-то особенное. Наша цель — соревноваться и побеждать. Мы знаем, что это будет тяжелый турнир, но мы подготовились к нему", — сказал Альварес.