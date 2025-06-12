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Барселона стремится подписать вингера Ливерпуля, но англичане требуют 80 млн евро
Удастся ли Барселоне договориться о трансфере?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" положила глаз на левого вингера Луиса Диаса из "Ливерпуля".
Однако, как сообщает Diario SPORT, "красные" готовы к переговорам только при условии получения суммы в размере 80 миллионов евро.
"Барселона" не намерена платить такую сумму. Тем не менее в клубе надеются, что им удастся достичь компромисса с "Ливерпулем" и согласовать условия трансфера.
Добавим, что в прошлом сезоне Луис Диас забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 50 матчах за "красных" во всех турнирах.
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Barcelinius (earthman)
12.06.2025 в 18:50
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