Барселона стремится подписать вингера Ливерпуля, но англичане требуют 80 млн евро

"Барселона" положила глаз на левого вингера Луиса Диаса из "Ливерпуля".

Однако, как сообщает Diario SPORT, "красные" готовы к переговорам только при условии получения суммы в размере 80 миллионов евро.

"Барселона" не намерена платить такую сумму. Тем не менее в клубе надеются, что им удастся достичь компромисса с "Ливерпулем" и согласовать условия трансфера.

Добавим, что в прошлом сезоне Луис Диас забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 50 матчах за "красных" во всех турнирах.