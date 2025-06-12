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Барселона стремится подписать вингера Ливерпуля, но англичане требуют 80 млн евро

Испания

Удастся ли Барселоне договориться о трансфере?

Барселона стремится подписать вингера Ливерпуля, но англичане требуют 80 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" положила глаз на левого вингера Луиса Диаса из "Ливерпуля".

Однако, как сообщает Diario SPORT, "красные" готовы к переговорам только при условии получения суммы в размере 80 миллионов евро.

"Барселона" не намерена платить такую сумму. Тем не менее в клубе надеются, что им удастся достичь компромисса с "Ливерпулем" и согласовать условия трансфера.

Добавим, что в прошлом сезоне Луис Диас забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 50 матчах за "красных" во всех турнирах.

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Барселона Ливерпуль Луис Диас
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
12.06.2025 в 18:50
Вчера Луиска забил гол аргам и цена подлетела на 10 лямов. Англы вообще ипанулись.
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3
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Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
12.06.2025 в 18:50
Вчера Луиска забил гол аргам и цена подлетела на 10 лямов. Англы вообще ипанулись.
Ответить
0
3

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