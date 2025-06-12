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Барселона летом планирует подписать нового вингера для ротации
Об этом пишет MARCA
Getty Images/Global Images Ukraine
Главной трансферной целью "Барселоны" этим летом является подписание нового вингера. Об этом пишет MARCA.
Руководство клуба стремится найти игрока, который смог бы обеспечить надлежащую ротацию для Ламина Ямаля и Рафиньи, позволяя им не играть каждый матч следующего сезона.
Это обеспечит игрокам оптимальный отдых, что является ключевым для избежания травм и поддержания высокой формы в течение всего интенсивного сезона.
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Источник:Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
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