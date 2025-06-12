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Пять европейских топ-клубов следят за капитаном Барселоны

Испания

Этим летом он может покинуть команду

Пять европейских топ-клубов следят за капитаном Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пять европейских топ-клубов следят за капитаном "Барселоны".

Как сообщает издание Fichajes, ситуация вокруг Марк-Андре тер Штегена в каталонском клубе полностью изменилась за последние несколько месяцев, учитывая будущее подписание 24-летнего Хоана Гарсии из "Эспаньола", который, как ожидается, будет основным голкипером команды Ганси Флика со следующего сезона.

Известно, что "Милан" заинтересован в подписании 33-летнего немецкого голкипера, ведь в клубе ищут потенциальную замену Майку Меньяну, который собирается сменить команду этим летом. Среди других заинтересованных клубов называют "Ювентус", "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Ньюкасл".

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Напомним, что из-за тяжелой травмы 33-летний Марк-Андре тер Штеген пропустил большую часть сезона 2024/25, и он провел лишь 9 матчей за "Барселону" во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
12.06.2025 в 18:56
Но без практики ж никак, придётся ходить. Барса за эту подлость ещё своё получит. К Карма
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Комментарии 3
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Barcelinius (earthman)
12.06.2025 в 18:56
Но без практики ж никак, придётся ходить. Барса за эту подлость ещё своё получит. К Карма
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0
3
ANESTEZIO (Вінниця )
12.06.2025 в 19:17
А де Алєнь, який верещав істерично, як же Реал ганебно повівся із своєю легендою - Ікером Касільясом, не продовживши з ним контракт, і винудивши його перейти в Порту вільним агентом, де той ще виграв декілька трофеїв? . Чи тер Штеген для пути вже не легенда?
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2
0
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Barcelinius (earthman)
12.06.2025 в 18:53
Марк не сдавайся, сиди в Барсе до последнего! Вон Дейонг сидел, сидел и досиделся.
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3

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