Президент Реала обратился к новичку команды: Вас ждет Бернабеу, где вы переживете уникальные моменты

Президент "Реала" обратился к новичку команды.

Флорентино Перес поприветствовал Трента Александера-Арнольда в мадридском клубе.

"Дорогой Трент Александер-Арнольд, добро пожаловать! Сегодня в "Реал Мадрид" приезжает игрок, который выиграл все, один из лучших защитников в мире и легенда "Ливерпуля". Теперь он хочет продолжать творить историю в "Реале" и хочет почувствовать острые ощущения от ношения нашей футболки

Мы хотим выразить нашу благодарность за выбор" Реала ". Вы могли бы перейти в другие клубы или остаться в таком клубе, как "Ливерпуль", но выбрали нас, потому что хотели играть здесь. Вы один из самых результативных защитников в истории английской лиги. Вы были одиннадцатикратным участником чемпионата мира по футболу 2020 года и дважды входили в команду мечты УЕФА.

Твоя семья и твоя девушка здесь, чтобы сопровождать тебя в один из самых счастливых дней в твоей жизни. Если вы решили играть здесь, то это потому, что убеждены, что можете добиться новых успехов. Вас ждет "Бернабеу", где вы переживете уникальные моменты, которые иногда бывает трудно понять. В "Мадриде" вы найдете товарищей по команде, которые образуют семью, таких как ваш друг Джуд Беллингем. Здесь все, помимо того, что являются отличными игроками, являются отличными мадридистами".

Клубный чемпионат мира — это наш следующий вызов, а также ваш. Этот герб и эта футболка являются символом труда, усилий, уважения, смирения и солидарности". – заявил Перес.