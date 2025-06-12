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Президент Реала обратился к новичку команды: Вас ждет Бернабеу, где вы переживете уникальные моменты

Испания

Сказал от души

Президент Реала обратился к новичку команды: Вас ждет Бернабеу, где вы переживете уникальные моменты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Реала" обратился к новичку команды.

Флорентино Перес поприветствовал Трента Александера-Арнольда в мадридском клубе.

"Дорогой Трент Александер-Арнольд, добро пожаловать! Сегодня в "Реал Мадрид" приезжает игрок, который выиграл все, один из лучших защитников в мире и легенда "Ливерпуля". Теперь он хочет продолжать творить историю в "Реале" и хочет почувствовать острые ощущения от ношения нашей футболки

Мы хотим выразить нашу благодарность за выбор" Реала ". Вы могли бы перейти в другие клубы или остаться в таком клубе, как "Ливерпуль", но выбрали нас, потому что хотели играть здесь. Вы один из самых результативных защитников в истории английской лиги. Вы были одиннадцатикратным участником чемпионата мира по футболу 2020 года и дважды входили в команду мечты УЕФА.

Твоя семья и твоя девушка здесь, чтобы сопровождать тебя в один из самых счастливых дней в твоей жизни. Если вы решили играть здесь, то это потому, что убеждены, что можете добиться новых успехов. Вас ждет "Бернабеу", где вы переживете уникальные моменты, которые иногда бывает трудно понять. В "Мадриде" вы найдете товарищей по команде, которые образуют семью, таких как ваш друг Джуд Беллингем. Здесь все, помимо того, что являются отличными игроками, являются отличными мадридистами".

Клубный чемпионат мира — это наш следующий вызов, а также ваш. Этот герб и эта футболка являются символом труда, усилий, уважения, смирения и солидарности". – заявил Перес.

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Напомним, что "Реал" представил Трента Александера-Арнольда новым игроком клуба. Защитник будет выступать под 12-м номером.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
12.06.2025 в 18:58
КЧМ это наш следующий выбор... Потому шо там нет Барселоны.
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0
5
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Комментарии 3
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Barcelinius (earthman)
12.06.2025 в 18:58
КЧМ это наш следующий выбор... Потому шо там нет Барселоны.
Ответить
0
5
Лекарь (село Дарниця)
12.06.2025 в 19:12
Ганебні невдахи
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3
0
ANESTEZIO (Вінниця )
12.06.2025 в 19:14
А немає пути на КЧС, тому що вона вже 10 років обсерається в Європі. І кінця цим ганебним обсерам не видно
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2
0

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