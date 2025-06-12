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Бетис близок к подписанию экс-защитника Барселоны

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Футболист может во второй раз присоединиться к этому клубу

Бетис близок к подписанию экс-защитника Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бетис" близок к подписанию экс-защитника "Барселоны".

Как сообщает журналист Маттео Моретто, руководство "бетикос" активно работает над трансфером Хуниора Фирпо, который сейчас является игроком "Лидса". Андалусийский клуб сделал официальное предложение "павлинам" по переходу защитника, который уже выступал за их основную команду в период с 2017 года по 2019 год.

Отмечается, что "Бетис" предлагает 28-летнему левому защитнику трехлетний контракт, но стороны продолжают вести переговоры о деталях этого соглашения. Также известно, что в его услугах заинтересован французский "Лион".

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В сезоне 2024/25 Хуниор Фирпо провел 35 матчей за "Лидс" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 10 ассистов. Его стоимость, согласно данным популярного сайта Transfermarkt, оценивается в 8 миллионов евро.

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Бетис (Севилья) Лидс Юнайтед Хуниор Фирпо
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Источник:
Matteo Moretto
Опубликовал: Андрей Журба
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