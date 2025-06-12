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Звезда Ла Лиги может перейти в Баварию за 35 миллионов евро
Неплохой вариант для продолжения карьеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда Ла Лиги может перейти в мюнхенскую "Баварию" за 35 миллионов евро.
Как сообщает издание Fichajes, руководство немецкого гранда готовится подписать Такефусо Кубо из "Реал Сосьедада" этим летом, потому что они находятся в поиске нового вингера, который обладает индивидуальным мастерством, способным улучшить игру команды Венсана Компани в атаке. "Бавария" внимательно наблюдает за ситуацией 24-летнего японца в клубе.
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В прошлом сезоне Такефуса Кубо забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 52 матчах за "Реал Сосьедад" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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