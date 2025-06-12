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Реал пообещал левому защитнику Бенфики трансфер в мадридский клуб
Но после окончания Клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" пообещал левому защитнику "Бенфики" трансфер в испанский клуб.
Испанские СМИ пишут, что "Реал" позвонил Каррерасу и пообещал организовать трансфер после завершения Клубного чемпионата мира.
В "Реале" уверены, что им удастся осуществить трансфер. Игрок уже уведомлён, но пока сыграет за "Бенфику" на турнире в США.
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Летом 2024 года Каррерас перешёл в "Бенфику" из "Манчестер Юнайтед" за 6 млн евро. За португальский клуб он сыграл 50 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. TransferMarkt оценивает футболиста в 35 млн евро.
Напомним, что Каррерас играл за молодёжные команды "Реала".
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