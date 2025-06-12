Атлетико ищет нового защитника, интерес к ключевому игроку Милана угас

Интерес мадридского "Атлетико" к левому защитнику "Милана" Тео Эрнандесу угас.

По информации Marca, клуб сейчас рассматривает другие варианты на эту позицию, хотя все возможности остаются открытыми.

"Атлетико" сосредоточился на поиске левого защитника за пределами испанской Ла Лиги, чей контракт истекает в 2026 году. Такой подход позволит клубу приобрести игрока по хорошей цене.