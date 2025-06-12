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Стало известно, когда капитан Реала пройдёт медосмотр в новом клубе

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Стало известно, когда капитан Реала пройдёт медосмотр в новом клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Стало известно, когда капитан "Реала" пройдёт медосмотр в новом клубе.

По информации Sky Sports, Лука Модрич завершит переход в "Милан" после клубного чемпионата мира.

"Сообщается, что Лука Модрич пройдет медосмотр и завершит переход в "Милан" после клубного чемпионата мира.

Опытный полузащитник в последний раз сыграет за "Реал Мадрид" на июньском турнире, прежде чем полностью сосредоточиться на "Милане"", - сообщил источник.

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Напомним, что 1 июля Лука Модрич станет свободным агентом. За "Реал" полузащитник играет с сезона 2012/13.

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Лука Модрич Реал (Мадрид) Милан
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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