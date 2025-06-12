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Защитник Барселоны высказался о своем будущем в команде

Испания

Жерар Мартин не планирует менять клуб в ближайшем будущем

Защитник Барселоны высказался о своем будущем в команде

Тransfermarkt

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Левый защитник "Барселоны" Жерар Мартин ответил на вопросы журналистов о своем будущем в клубе.

"Мое будущее? Я доволен своим сезоном, сосредоточен на "Барселоне" и не думаю ни о чем другом, я спокоен", – заявил Мартин.

Жерар в сезоне 2024/25 за испанский гранд сыграл 42 матча, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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