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Защитник Барселоны высказался о своем будущем в команде
Жерар Мартин не планирует менять клуб в ближайшем будущем
Тransfermarkt
Левый защитник "Барселоны" Жерар Мартин ответил на вопросы журналистов о своем будущем в клубе.
"Мое будущее? Я доволен своим сезоном, сосредоточен на "Барселоне" и не думаю ни о чем другом, я спокоен", – заявил Мартин.
Жерар в сезоне 2024/25 за испанский гранд сыграл 42 матча, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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