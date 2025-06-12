Защитник Барселоны высказался о своем будущем в команде

Левый защитник "Барселоны" Жерар Мартин ответил на вопросы журналистов о своем будущем в клубе.

"Мое будущее? Я доволен своим сезоном, сосредоточен на "Барселоне" и не думаю ни о чем другом, я спокоен", – заявил Мартин.

Жерар в сезоне 2024/25 за испанский гранд сыграл 42 матча, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.