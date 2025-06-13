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Забито два автогола. Определился соперник экс-клуба Лунина в плей-офф за выход в Ла Лигу

Испания
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Мегарезультативное противостояние

Забито два автогола. Определился соперник экс-клуба Лунина в плей-офф за выход в Ла Лигу

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Мирандес" стал вторым финалистом плей-офф за выход в Ла Лигу. В полуфинале подопечные Алессио Лиски оказались сильнее "Расинга".

8 июня команды сыграли вничью 3:3, а вчера, 12 июня, "Мирандес" разгромил дома коллектив из Сантандера со счетом 4:1. Стоит отметить, что дважды за игру гости отличились автоголом.

За путевку в высший дивизион Испании "Мирандес" сыграет с бывшей командой украинского голкипера Андрея Лунина "Овьедо".

Сегунда. Плей-офф.

Полуфинал, ответный матч.

Мирандес – Расинг 4:1 (первая игра – 3:3)

Голы: Исета, 7, 70, Эськьета, 63 (автогол), Кастро, 66 (автогол) – Гейе, 12

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Сегунда Ла Лига Мирандес (Испания) плей-офф Расинг (Сантандер)
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