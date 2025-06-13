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Вингер Барселоны хочет покинуть клуб до конца июня
Приближаются к сделке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последние недели стало известно, что "Барселона" ведет переговоры об аренде Ансу Фати в "Монако". Сделка находится на финальной стадии, и ожидается, что в ближайшее время она будет завершена.
Фати, скорее всего, присоединится к "Монако" либо на постоянной основе, либо на правах годичной аренды с опцией выкупа. По данным издания Diario Sport, любой формат трансфера обойдется французам в примерно 15 миллионов евро. Ожидается, что игрок согласится на условия уже на следующей неделе после возвращения из отпуска.
Сообщается, что Фати якобы установил конечный срок сделки – она должна быть заключена до конца июня, вероятно, по налоговым соображениям. Несмотря на определенное давление, в "Барселоне" уверены, что все завершится положительно в ближайшие недели.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Фати сыграл лишь 298 минут за "Барселону" во всех турнирах.
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