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Вингер Барселоны хочет покинуть клуб до конца июня

Испания

Приближаются к сделке

Вингер Барселоны хочет покинуть клуб до конца июня

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В последние недели стало известно, что "Барселона" ведет переговоры об аренде Ансу Фати в "Монако". Сделка находится на финальной стадии, и ожидается, что в ближайшее время она будет завершена.

Фати, скорее всего, присоединится к "Монако" либо на постоянной основе, либо на правах годичной аренды с опцией выкупа. По данным издания Diario Sport, любой формат трансфера обойдется французам в примерно 15 миллионов евро. Ожидается, что игрок согласится на условия уже на следующей неделе после возвращения из отпуска.

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Сообщается, что Фати якобы установил конечный срок сделки – она должна быть заключена до конца июня, вероятно, по налоговым соображениям. Несмотря на определенное давление, в "Барселоне" уверены, что все завершится положительно в ближайшие недели.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Фати сыграл лишь 298 минут за "Барселону" во всех турнирах.

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Барселона Монако Ансу Фати
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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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