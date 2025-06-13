Вингер Барселоны хочет покинуть клуб до конца июня

В последние недели стало известно, что "Барселона" ведет переговоры об аренде Ансу Фати в "Монако". Сделка находится на финальной стадии, и ожидается, что в ближайшее время она будет завершена.

Фати, скорее всего, присоединится к "Монако" либо на постоянной основе, либо на правах годичной аренды с опцией выкупа. По данным издания Diario Sport, любой формат трансфера обойдется французам в примерно 15 миллионов евро. Ожидается, что игрок согласится на условия уже на следующей неделе после возвращения из отпуска.

Читайте также Барселона летом планирует подписать нового вингера для ротации

Сообщается, что Фати якобы установил конечный срок сделки – она должна быть заключена до конца июня, вероятно, по налоговым соображениям. Несмотря на определенное давление, в "Барселоне" уверены, что все завершится положительно в ближайшие недели.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Фати сыграл лишь 298 минут за "Барселону" во всех турнирах.