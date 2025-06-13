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Новым тренером Севильи станет известный экс-игрок Лацио и Интера

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Новым тренером Севильи станет известный экс-игрок Лацио и Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новым главным тренером "Севильи" станет известный экс-игрок "Лацио" и "Интера".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, со следующего сезона андалусийский клуб возглавит 51-летний аргентинский специалист Матиас Алмейда, который подпишет с "Севильей" трехлетний контракт.

Предыдущим местом работы Алмейды был афинский "АЕК", где он работал в период с 2022 года по 2025 год.

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Также заметим, что Матиас Алмейда провел 30 матчей в составе "Севильи" за время своей игровой карьеры в сезоне 1996/97.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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