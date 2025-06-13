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Бетис изучает возможность подписания нападающего Милана

Испания

Альтернативный вариант

Бетис изучает возможность подписания нападающего Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Бетис" этим летом ищет нового вингера, и хотя главным приоритетом остается повторная аренда Антони, сделка может сорваться, если "Манчестер Юнайтед" не снизит финансовые требования. Из-за этого спортивный департамент "вердибланкос" начал искать альтернативные варианты.

Как сообщает Diario AS, одним из вариантов является Самуэль Чуквуезе – бывший игрок "Вильярреала", который в 2023 году перешел в "Милан". В "россонери" нигериец пока не смог закрепиться в основном составе, и клуб открыт к продаже, поскольку планирует выручить средства для дальнейших трансферов. Это дает "Бетису" надежду на успешную сделку, если вернуть Антони не удастся.

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Чуквуэзе стремится иметь ключевую роль в новом клубе, и "Бетис" может ему это предложить. Мануэль Пеллегрини нуждается в усилении на флангах, чтобы иметь ротацию для Эза Абде и Хесуса Родригеса, особенно учитывая участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Чуквуэзе провел 36 матчей за "Милан" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

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Бетис (Севилья) Милан Самуэль Чуквуезе Антони
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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