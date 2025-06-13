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Реал Мадрид объявил о сотрудничестве с французским люксовым брендом

Испания

Официальный спонсор

Реал Мадрид объявил о сотрудничестве с французским люксовым брендом

Фото - www.realmadrid.com

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"Реал Мадрид" на официальном сайте объявил о том, что французский люксовый бренд Louis Vuitton стал новым спонсором клуба.

Бренд будет обеспечивать экипировкой мужские и женские футбольные и баскетбольные команды клуба во время путешествий и официальных мероприятий.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем клуб с такой богатой историей побед, который продолжает вдохновлять поколения. Louis Vuitton и "Реал Мадрид" разделяют ценности, которые помогли им достичь вершины в своих областях: это неустанное стремление к совершенству, дух инноваций и самосовершенствования", – заявил генеральный директор Louis Vuitton Пьетро Беккари.

Коллекция, которую будут носить команды, включает индивидуально пошитую одежду, обувь, аксессуары и багаж – все во вневременном стиле и из материалов, сочетающих комфорт, функциональность и элегантность.

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Испания Франция Реал (Мадрид)
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Алексей Полищук
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