Реал Мадрид объявил о сотрудничестве с французским люксовым брендом

"Реал Мадрид" на официальном сайте объявил о том, что французский люксовый бренд Louis Vuitton стал новым спонсором клуба.

Unidos por la ambición. Compartiendo la búsqueda de la excelencia y el espíritu del viaje, @LouisVuitton aporta su experiencia en sastrería para transformar la vestimenta de los jugadores del @realmadrid en una expresión de elegancia distintiva que va más allá del deporte -… pic.twitter.com/qdE7puQAej — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 13, 2025

Бренд будет обеспечивать экипировкой мужские и женские футбольные и баскетбольные команды клуба во время путешествий и официальных мероприятий.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем клуб с такой богатой историей побед, который продолжает вдохновлять поколения. Louis Vuitton и "Реал Мадрид" разделяют ценности, которые помогли им достичь вершины в своих областях: это неустанное стремление к совершенству, дух инноваций и самосовершенствования", – заявил генеральный директор Louis Vuitton Пьетро Беккари.

Коллекция, которую будут носить команды, включает индивидуально пошитую одежду, обувь, аксессуары и багаж – все во вневременном стиле и из материалов, сочетающих комфорт, функциональность и элегантность.