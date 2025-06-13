  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Барселоны перенесет операцию из-за вывиха кисти руки

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Барселоны перенесет операцию из-за вывиха кисти руки

Испания

Об этом сообщила пресс-служба клуба

Защитник Барселоны перенесет операцию из-за вывиха кисти руки

Тransfermarkt

Новина українською

Левый защитник "Барселоны" Жерар Мартин получил травму, у него диагностирован вывих основания пятой пястной кости правой руки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Операция запланирована на вторник. Ее будут проводить под непосредственным наблюдением медицинского персонала команды.

Клуб обещает предоставить обновленную информацию о состоянии игрока и ожидаемых сроках восстановления.

Читайте такжеКлубный Чемпионат Мира-2025. Все, что нужно знать о истории турнира
По теме
yellow-arrow
Реал подписал аргентинского таланта за 40 миллионов евро
yellow-arrow
Астон Вилла работает над подписанием талантливого вингера Бетиса
yellow-arrow
Реал Мадрид объявил о сотрудничестве с французским люксовым брендом
Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Barcelinius (earthman)
13.06.2025 в 16:31
Мартин прослышав, шо его будут продавать ударил себя молотком по ладони.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
13.06.2025 в 16:31
Мартин прослышав, шо его будут продавать ударил себя молотком по ладони.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости