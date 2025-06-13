Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Барселоны перенесет операцию из-за вывиха кисти руки
Об этом сообщила пресс-служба клуба
Тransfermarkt
Левый защитник "Барселоны" Жерар Мартин получил травму, у него диагностирован вывих основания пятой пястной кости правой руки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Операция запланирована на вторник. Ее будут проводить под непосредственным наблюдением медицинского персонала команды.
Клуб обещает предоставить обновленную информацию о состоянии игрока и ожидаемых сроках восстановления.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Barcelinius (earthman)
13.06.2025 в 16:31
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Переговоры завершены. Металлист 1925 выбрал тренера на новый сезон
- Забарный согласовал условия контракта с победителем Лиги чемпионов
- Украина проиграла первый матч молодежного Евро, у Тоттенхэма новый тренер, а у Юнайтед — нападающий. Главные новости за 12 июня
- Хаби Алонсо готов распрощаться с тремя игроками Реала
- Неймар тайно женился — появились неожиданные подробности
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
Комментарии 1