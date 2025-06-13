Защитник Барселоны перенесет операцию из-за вывиха кисти руки

Левый защитник "Барселоны" Жерар Мартин получил травму, у него диагностирован вывих основания пятой пястной кости правой руки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Операция запланирована на вторник. Ее будут проводить под непосредственным наблюдением медицинского персонала команды.

Клуб обещает предоставить обновленную информацию о состоянии игрока и ожидаемых сроках восстановления.