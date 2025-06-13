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Реал подписал аргентинского таланта за 40 миллионов евро

Испания

Официально

Реал подписал аргентинского таланта за 40 миллионов евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" официально подписал аргентинского таланта за 40 миллионов евро, оформив очередной трансфер в межсезонье. Королевский клуб активировал клаусулу атакующего хавбека "Ривер Плейта" Франко Мастануоно.

На сайте "сливочных" сообщается о том, что 17-летний Мастантуоно присоединится к клубу лишь в августе, когда ему исполнится 18 лет. Контракт с аргентинцем рассчитан на шесть лет, то есть до конца июня 2031 года.

В период с 2019 по 2024 год Франко Мастантуоно развивался в молодежной системе "Ривер Плейта", а в прошлом сезоне он стал частью основной команды "миллионеров". В его активе 10 голов и 7 ассистов в 61 матче за клуб во всех турнирах.

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Также добавим, что в июне 2025 года Франко Мастантуоно дебютировал за национальную сборную Аргентины.

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Реал (Мадрид) Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) Франко Мастантуоно
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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
13.06.2025 в 16:39
10 голов в 61 матче? Ахахахаха! Суперталант! Ну прям второй Месси, да Дохтур?
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Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
13.06.2025 в 16:39
10 голов в 61 матче? Ахахахаха! Суперталант! Ну прям второй Месси, да Дохтур?
Ответить
0
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