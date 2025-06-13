Реал подписал аргентинского таланта за 40 миллионов евро

Мадридский "Реал" официально подписал аргентинского таланта за 40 миллионов евро, оформив очередной трансфер в межсезонье. Королевский клуб активировал клаусулу атакующего хавбека "Ривер Плейта" Франко Мастануоно.

На сайте "сливочных" сообщается о том, что 17-летний Мастантуоно присоединится к клубу лишь в августе, когда ему исполнится 18 лет. Контракт с аргентинцем рассчитан на шесть лет, то есть до конца июня 2031 года.

В период с 2019 по 2024 год Франко Мастантуоно развивался в молодежной системе "Ривер Плейта", а в прошлом сезоне он стал частью основной команды "миллионеров". В его активе 10 голов и 7 ассистов в 61 матче за клуб во всех турнирах.

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Также добавим, что в июне 2025 года Франко Мастантуоно дебютировал за национальную сборную Аргентины.