Тренер Атлетико Мадрид: Третье место уже недостаточно – мы хотим большего

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что для достижения целей нужна максимальная отдача от всех участников.

"Быть третьим уже недостаточно – мы хотим большего. Даже несмотря на то, что это очень тяжело, чрезвычайно сложно, мы хотим бороться за это", – заявил Симеоне.

Тренер "Атлетико" подчеркнул важность единства и максимальной самоотдачи: "И чтобы это сделать, нам всем нужно выкладываться на 100%. Когда мы будем делать это, мы будем ближе к своим целям".

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